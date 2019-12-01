Detienen a tres jóvenes tras agresión a policías en Guadalupe; todos menores de 20 años

Detienen a tres jóvenes tras agresión a policías en Guadalupe; todos menores de 20 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 13:41:41
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Guadalupe, Nuevo León, 10 de abril del 2026.- Tres jóvenes fueron detenidos luego de una agresión contra elementos policiales que dejó daños en una patrulla en la colonia Guadalupe Chávez, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Camino Real, cuando los oficiales detectaron a un hombre que intentó retirarse del lugar, lo que motivó una revisión preventiva.

Mientras se realizaba la inspección, un grupo de entre 12 y 15 personas comenzó a insultar a los agentes y posteriormente a lanzar piedras, lo que provocó daños en una de las unidades policiales.

Tras controlar la situación, las autoridades detuvieron a Ariel Alejandro, de 19 años, así como a dos menores de 16 y 17 años.

Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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