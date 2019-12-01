Operativos de seguridad se intensifican en zonas rurales de Morelia  para evitar que sean corredor de actividades lícitas 

Morelia, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- En la ruta que comprende de San José de Las Torres al Puerto de Buenavista, municipio de Morelia, se mantienen operativos de seguridad para inhibir que la zona sea utilizada por grupos de civiles armados como un corredor de refugio o traslado de un municipio a otro.

Al respecto, Pablo Alarcón Olmedo, encargado de la Comisión de Seguridad en Morelia, reconoció que en algún momento sí hubo un reporte de presencia de civiles armados, justo en zonas rurales de la tenencia de Jesús del Monte, limítrofes con la demarcación de Charo.

"Estuvimos participando con la SEDENA, haciendo algunos operativos en esta zona. No detectamos algún factor de riesgo; sin embargo, tuvimos conocimiento de que la presencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en este lugar originó que las personas que habían sido reportadas se desplazaran hacia otro municipio, hacia la zona de Villa Madero, aparentemente. Entonces, tuvimos algunas incidencias que nos reportaron en el corredor entre la tenencia de Tiripetío y Acuizio, evidentemente colindantes esta zona con el municipio de Villa Madero, creemos que puede ser que este mismo grupo esté operando ya en otro lugar", señaló el mando policial.

Agregó que otros de los puntos de la capital michoacana donde se reforzó la presencia policial son Capula, Cuto de la Esperanza y Chiquimitío.

Alarcón Olmedo recordó que la ruta donde se ha detectado robo a transporte principalmente es en la autopista que va de Pátzcuaro a Cuitzeo, entre el tramo de la caseta Chapultepec y Cuto, utilizando como vía de escape la carretera Morelia-Quiroga.