Operativos de seguridad en Sinaloa dejan 16 detenidos y decomisos de armas y estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 10:12:09

Culiacán, Sinaloa, 3 de febrero del 2026.- Como resultado del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, autoridades federales y estatales lograron la detención de 16 personas, así como el aseguramiento de armas de fuego, drogas, vehículos y la inhabilitación de cuatro zonas utilizadas para la elaboración de metanfetamina.

Las acciones fueron realizadas de manera conjunta por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

En una primera intervención en la colonia Hacienda del Valle, en Culiacán, fuerzas de seguridad atendieron un reporte sobre personas armadas. En el lugar fueron detenidos seis individuos, presuntamente vinculados a una célula delictiva. Durante el operativo se aseguraron cinco armas largas, tres armas cortas, un lanzagranadas, 24 cargadores, 697 cartuchos y dos vehículos.

En otra acción en la comunidad de Santa Loreto, también en Culiacán, se detuvo a tres hombres y se decomisaron armas largas, equipo táctico, dosis de marihuana y cristal.

Asimismo, durante recorridos de vigilancia en los poblados Los Sabinitos, Lo de Tomás y El Platanar, las autoridades localizaron y desmantelaron cuatro áreas de concentración de materiales para la fabricación de metanfetamina, donde fueron asegurados 2 mil 810 litros de sustancias químicas.

En el municipio de Navolato, en la localidad de Las Trancas, se detuvo a seis personas y se aseguraron armas de alto poder, cargadores, chalecos y placas balísticas, además de cinco vehículos, tres de ellos con reporte de robo, y dos motocicletas.

Finalmente, como parte de labores de inteligencia, fue detenido en Culiacán un individuo presuntamente relacionado con una agresión contra legisladores locales ocurrida el pasado 28 de enero.

Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y puestas a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con acciones para restablecer la seguridad y la paz en Sinaloa.