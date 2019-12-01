Detienen a exdiputado de Tabasco por presunta violencia de género

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 10:45:54

Cárdenas, Tabasco, 3 de febrero del 2026.- José Manuel Sepúlveda Del Valle, exdiputado local y exsecretario del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, fue detenido durante un operativo realizado por la policía municipal en la colonia El Encanto del municipio tabasqueño de Cárdenas.

De acuerdo con los primeros reportes, la aprehensión se llevó a cabo por su probable responsabilidad en el delito de violencia de género en agravio de su esposa. Tras su detención, fue trasladado al Centro de Procuración de Justicia, donde se dará seguimiento legal al caso.

Sepúlveda Del Valle se desempeñó como legislador local entre 2018 y 2021. Durante su trayectoria política militó en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y posteriormente se declaró independiente. En 2021 contendió por la alcaldía de Centro bajo las siglas del Partido Encuentro Solidario (PES).

Cabe recordar que ese mismo año fue sancionado por violencia política de género, antecedente que vuelve a colocar su nombre bajo el escrutinio público.