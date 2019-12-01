Auto vuelca en la carretera a Chichimequillas en Querétaro

3 de Febrero de 2026
Querétaro, Querétaro, 3 de febrero del 2026.- Aparatosa volcadura de un auto, se registró en la madrugada de este martes, en la carretera estatal 500, a la altura de la localidad e Puerto de Aguirre, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui.

El accidente ocurrió en inmediaciones del Parque Industrial Querétaro, luego de que el conductor perdiera el control, y posteriormente volcara, quedando con los neumáticos arriba.

A través de la línea de emergencias 911, fue en donde se reportó el accidente, rápidamente, al lugar, se aproximaron los rescatistas, quienes al llegar, descartaron personas heridas.

La vialidad fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó solo daños materiales.

