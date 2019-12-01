Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano tras ataque armado en Culiacán

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano tras ataque armado en Culiacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 11:07:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sinaloa, 3 de febrero del 2026.- La diputada Elizabeth Montoya Ojeda, de Movimiento Ciudadano, fue dada de alta este lunes luego de permanecer seis días hospitalizada tras resultar herida en un ataque armado ocurrido en Culiacán, Sinaloa, en el que también fue lesionado su compañero de bancada Sergio Torres Félix.

La legisladora fue atendida en una clínica privada, donde se informó que presentó una evolución médica favorable, por lo que continuará su recuperación desde su domicilio. De acuerdo con reportes preliminares, Montoya fue sometida a una cirugía reconstructiva facial y perdió un ojo a consecuencia de uno de los disparos que recibió.

El ataque ocurrió la tarde del 28 de enero, cuando ambos diputados viajaban en una camioneta por el centro de la capital sinaloense y fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego contra el vehículo.

Sergio Torres Félix fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece en terapia intensiva. Informes médicos indican que recibió varios impactos de bala, incluido uno en la cabeza, por lo que ya fue intervenido quirúrgicamente. El conductor del vehículo resultó ileso.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que el atentado fue realizado por una célula de Los Chapitos, facción ligada al Cártel de Sinaloa. El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, aseguró que se darán a conocer avances de la investigación en los próximos días.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Auto vuelca en la carretera a Chichimequillas en Querétaro
Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano tras ataque armado en Culiacán
Detienen a exdiputado de Tabasco por presunta violencia de género
Operativos de seguridad en Sinaloa dejan 16 detenidos y decomisos de armas y estupefacientes
Más información de la categoria
Remesas a México caen 4.6% en 2025, indica Banxico
Reunión de seguridad y mañanera, motivos de visita de Sheinbaum a Michoacán: Segob
Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano tras ataque armado en Culiacán
Sheinbaum confirma: sí habrá reforma electoral y será enviada este mes
Comentarios