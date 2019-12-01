Sheinbaum confirma: sí habrá reforma electoral y será enviada este mes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 10:54:31

Ciudad de México, 3 de febrero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que sí se presentará una reforma electoral y que ya existe consenso con los partidos aliados para avanzar en la iniciativa, la cual será enviada al Congreso de la Unión durante este mes de febrero.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que su intención es que el proyecto esté listo la próxima semana, aunque aclaró que serán las y los legisladores quienes determinen los tiempos de discusión y posible aprobación.

Sheinbaum Pardo señaló que uno de los ejes centrales de la propuesta es fortalecer los mecanismos para evitar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales, mediante una mayor fiscalización del origen y uso de los recursos.

Al ser cuestionada sobre si una eventual reducción del financiamiento a partidos políticos y a los comicios podría abrir la puerta al dinero ilícito, la presidenta rechazó esa posibilidad y respondió de manera tajante que no representa un riesgo.

La iniciativa, dijo, no solo contempla ajustes presupuestales, sino un control más estricto del financiamiento electoral.