Reunión de seguridad y mañanera, motivos de visita de Sheinbaum a Michoacán: Segob

Morelia, Michoacán, a 03 de febrero del 2026.- Tras confirmarse la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Michoacán, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, señaló que esta visita tiene como propósito llevar a cabo al conferencia de prensa mañanera y una reunión de gabinete de seguridad.

En entrevista con medios de comunicación, el encargado de la política interna del estado señaló que la reunión será de seguimiento a los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, además de realizar la “Mañanera del Pueblo”.

Asimismo, señaló que hasta el momento se tiene previsto que las actividades se desarrollen en la capital del estado. Dijo desconocer qué autoridades serán convocadas para dicha reunión, pues la convocatoria se lleva a cabo directamente desde la oficina de la Presidenta.

Tras el regaño público que la mandataria mexicana hizo a legisladores de Baja California para solicitarles trabajar en cercanía a la población, Zepeda Villaseñor dijo que en Michoacán se trabaja desde el territorio en cercanía con la población, al menos desde el Ejecutivo estatal.