Reunión de seguridad y mañanera, motivos de visita de Sheinbaum a Michoacán: Segob

Reunión de seguridad y mañanera, motivos de visita de Sheinbaum a Michoacán: Segob
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 11:11:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 03 de febrero del 2026.- Tras confirmarse la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Michoacán, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, señaló que esta visita tiene como propósito llevar a cabo al conferencia de prensa mañanera y una reunión de gabinete de seguridad.

En entrevista con medios de comunicación, el encargado de la política interna del estado señaló que la reunión será de seguimiento a los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, además de realizar la “Mañanera del Pueblo”.

Asimismo, señaló que hasta el momento se tiene previsto que las actividades se desarrollen en la capital del estado. Dijo desconocer qué autoridades serán convocadas para dicha reunión, pues la convocatoria se lleva a cabo directamente desde la oficina de la Presidenta.

Tras el regaño público que la mandataria mexicana hizo a legisladores de Baja California para solicitarles trabajar en cercanía a la población, Zepeda Villaseñor dijo que en Michoacán se trabaja desde el territorio en cercanía con la población, al menos desde el Ejecutivo estatal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Auto vuelca en la carretera a Chichimequillas en Querétaro
Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano tras ataque armado en Culiacán
Detienen a exdiputado de Tabasco por presunta violencia de género
Operativos de seguridad en Sinaloa dejan 16 detenidos y decomisos de armas y estupefacientes
Más información de la categoria
Remesas a México caen 4.6% en 2025, indica Banxico
Reunión de seguridad y mañanera, motivos de visita de Sheinbaum a Michoacán: Segob
Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano tras ataque armado en Culiacán
Sheinbaum confirma: sí habrá reforma electoral y será enviada este mes
Comentarios