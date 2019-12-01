Remesas a México caen 4.6% en 2025, indica Banxico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 11:31:31

Ciudad de México, 3 de febrero del 2026.- El envío de remesas a México registró una caída de 4.6 por ciento durante 2025, al sumar 61 mil 791 millones de dólares, informó este martes el Banco de México (Banxico). El descenso se atribuye, principalmente, al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

La cifra quedó por debajo del récord alcanzado en 2024, cuando los ingresos por remesas superaron los 64 mil 700 millones de dólares, y rompió con una racha de once años consecutivos de crecimiento.

Banxico detalló que el número total de envíos también disminuyó, al registrarse 157.7 millones de operaciones, lo que representó una baja anual de 5.5 por ciento.

No obstante, el monto promedio por remesa aumentó 1 por ciento, ubicándose en 397 dólares, y el 99.1 por ciento de las transferencias se realizó por medios electrónicos.

Pese al balance negativo del año, en diciembre de 2025 se observó un repunte, con un aumento interanual de 1.9 por ciento, al captar 5 mil 322 millones de dólares, el único crecimiento mensual registrado en el año.

México se mantiene como el segundo país que más remesas recibe a nivel mundial, solo por debajo de India, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

En junio pasado, el Gobierno de Estados Unidos anunció un impuesto del 1 por ciento a ciertos envíos de dinero en efectivo y otros instrumentos. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha un programa para reembolsar ese cobro a los connacionales y calificó la medida como contraria al tratado bilateral contra la doble tributación.

Por otro lado, Banxico informó que los residentes en México enviaron al extranjero mil 183 millones de dólares en remesas durante 2025, lo que representó una disminución anual de 9.6 por ciento.