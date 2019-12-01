Ataque armado deja cuatro muertos en plena calle en Zamora, Michoacán

Ataque armado deja cuatro muertos en plena calle en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 23:58:25
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Zamora, Mich., a 17 de marzo de 2026.– La violencia volvió a imponerse con brutalidad. La noche de este martes, un ataque armado ejecutado con precisión dejó un saldo de cuatro personas asesinadas —dos mujeres y dos hombres— en plena vía pública, tiñendo de sangre la esquina de las calles Insurgentes y Morelia, en la colonia Revolución.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban reunidas cuando sujetos armados irrumpieron y abrieron fuego sin mediar palabra. Las detonaciones —al menos 14, según evidencias localizadas— sembraron el caos entre los vecinos, quienes aterrados se resguardaron mientras el eco de los disparos se extendía por la zona.

Tras la agresión, los responsables huyeron con rumbo desconocido, dejando tras de sí una escena devastadora. Minutos después, llamadas desesperadas saturaron los números de emergencia, provocando una fuerte movilización de corporaciones de seguridad: elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional, Policía Municipal y del Ejército Mexicano arribaron al lugar, junto con paramédicos que nada pudieron hacer; las cuatro víctimas ya no contaban con signos vitales.

El sitio fue acordonado de inmediato, convirtiéndose en un perímetro de muerte bajo resguardo de fuerzas federales y estatales. Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las diligencias correspondientes, levantando evidencias que apuntan a un ataque directo.

En medio del dolor y la confusión, familiares identificaron a tres de los fallecidos: los hermanos David C. y Luis Antonio C., así como María Guadalupe M. La identidad de la segunda mujer permanece, hasta ahora, en el anonimato.

Los peritos recolectaron casquillos percutidos calibre 9 milímetros, evidencia clave que podría arrojar luz sobre este crimen que, por ahora, permanece envuelto en incertidumbre. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, mientras la investigación apenas comienza.

Hasta el momento, el móvil del ataque sigue siendo un misterio.

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