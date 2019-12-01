Exgobernador de Michoacán prófugo: investigan apoyo de grupo criminal jalisciense en la fuga de Silvano Aureoles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 08:29:43

Morelia, Michoacán, 10 de abril del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, actualmente prófugo de la justicia, pudo haber salido del país con presunta ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante una conferencia de prensa, el fiscal general Carlos Torres Piña explicó que las investigaciones apuntan a que integrantes de este grupo criminal habrían apoyado al exmandatario para salir del estado de Jalisco y trasladarse hacia el norte del país, con la posibilidad de que posteriormente abandonara territorio mexicano.

Según las autoridades, esta información deriva de trabajos de investigación realizados entre el 1 y 2 de marzo de 2025, periodo en el que se detectó su presunta salida del país.

“Quien le ayudó a salir del estado, de Jalisco, fue este grupo delincuencial del Cártel Jalisco y es quien le ayuda a trasladarse al norte, y muy probable fuera del país”, señaló el fiscal.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que se solicitó apoyo de la Interpol para localizar y detener al exgobernador, ya que existen indicios de que no se encuentra en México.

También se informó que Silvano Aureoles cuenta con dos órdenes de aprehensión, una de carácter estatal y otra federal.

El exmandatario, quien gobernó Michoacán de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021, es investigado por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y abuso de autoridad. Entre las acusaciones destaca un presunto desfalco de alrededor de 5 mil millones de pesos durante su administración.

Asimismo, su gestión ha sido señalada por la represión ocurrida en la comunidad indígena de Arantepacua en 2017, donde cuatro personas murieron y alrededor de 30 fueron detenidas de manera arbitraria, hechos que continúan bajo revisión por las autoridades.