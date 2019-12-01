Polémica por visitas a la tumba de “El Mencho” en Zapopan; autoridades dicen que no hay delito

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 08:21:23

Zapopan, Jalisco, 10 de abril del 2026.- Autoridades de Jalisco descartaron que existan actividades delictivas o vigilancia ilegal en el panteón de Zapopan donde se encuentra la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, luego de que circularan versiones sobre presuntas conductas sospechosas en la zona.

El lugar había generado especulación por la supuesta presencia de “halcones” o personas vigilando el sitio, sin embargo, hasta el momento no existe ningún reporte oficial que confirme esas versiones.

Durante una conferencia de prensa, el coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, explicó que tras consultar con autoridades municipales no se ha detectado ninguna actividad irregular.

Detalló que ni la Policía Estatal ni la Comisaría de Zapopan cuentan con reportes sobre personas realizando labores de vigilancia o actos ilícitos en el panteón.

El funcionario también aclaró que la vigilancia del exterior del lugar corresponde al municipio, mientras que el interior es considerado propiedad privada, por lo que cualquier intervención depende de la existencia de un delito en flagrancia o de una denuncia formal.

Según lo informado por las autoridades, las actividades observadas en el sitio han sido normales, principalmente de personas que acuden a visitar la tumba, dejan flores, toman fotografías y posteriormente se retiran.

No obstante, se ha señalado que la afluencia de visitantes en la zona ha aumentado, ya que algunas personas llegan al municipio de Zapopan específicamente para visitar la tumba del líder criminal.