Operativo interinstitucional deja 5 detenidos y aseguramiento de vehículos y estupefaciente en Chucándiro y Apatzingán, Michoacán

Operativo interinstitucional deja 5 detenidos y aseguramiento de vehículos y estupefaciente en Chucándiro y Apatzingán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 11:27:33
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Chucándiro, Mich., a 19 de abril de 2026.— Un despliegue coordinado entre fuerzas estatales y federales derivó en la detención de cinco hombres en los municipios de Chucándiro y Apatzingán, como parte de las acciones permanentes contra la delincuencia en la región.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron recorridos estratégicos en zonas consideradas de atención prioritaria.

Durante estas labores, las autoridades lograron el aseguramiento de una camioneta Chevrolet presuntamente vinculada a actividades ilícitas, así como una motocicleta con reporte de robo. Además, se incautaron diversas dosis de droga, cuyo tipo y cantidad no fueron detallados de manera oficial.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente junto con los vehículos y los estupefacientes, con el objetivo de integrar las carpetas de investigación correspondientes y definir su situación jurídica en las próximas horas.

De acuerdo con fuentes oficiales, este tipo de operativos forman parte de la estrategia interinstitucional implementada en Michoacán para contener los índices delictivos y reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en puntos clave del estado.

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