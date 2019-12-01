Operativo federal en exclusivo Tapalpa Country Club culminó con la caída de “El Mencho” en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 18:46:43

Tapalpa, Jalisco, 23 de febrero del 2026.- Ubicado entre bosque espeso, con acceso controlado y vigilancia privada, el exclusivo complejo Tapalpa Country Club fue el sitio donde fuerzas federales realizaron el operativo en el que fue detenido Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este desarrollo turístico y residencial, considerado uno de los más exclusivos de Jalisco, se distingue por su ubicación apartada, propiedades cuyo valor promedio ronda los 13 millones de pesos y la presencia constante de residentes y visitantes de alto poder adquisitivo.

El complejo se encuentra a unos 12 minutos del centro del Pueblo Mágico de Tapalpa y a más de dos horas de Guadalajara.

De acuerdo con la información difundida, el líder criminal se hospedaba en una de las cabañas del lugar cuando se llevó a cabo la intervención militar la mañana del domingo.

En la zona es habitual la circulación de camionetas de lujo, algunas con blindaje, que trasladan a empresarios y funcionarios que acuden a descansar los fines de semana.

Las cabañas pueden alcanzar tarifas de hasta 25 mil pesos por noche en plataformas digitales.

Debido a este contexto, autoridades municipales no detectaron nada inusual en la presencia de vehículos con escoltas en el complejo, pues este tipo de movilidad es común en el área. Fue en ese entorno discreto y de alto perfil donde se desarrolló el operativo federal que llevó a la muerte de uno de los capos más importantes en la historia del narcotráfico mundial.