En Zamora, Michoacán: Aprehende la GC a 5 hombres y 2 mujeres en posesión de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 18:59:08
Zamora, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Oficiales de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, detuvieron a cinco hombres y dos mujeres en poder de varias dosis de la droga sintética conocida como “crystal”, durante un operativo en la localidad de Canindo. 

Los ahora detenidos dijeron llamarse, Jonathan Fabian H. M., Alma Yadira R., G., Esmeralda R. G., Marco Antonio C. O., Carlos Daniel F. G., Basilio A. M., y Gonzalo Jesús M. C.  

Al respecto se informó que los oficiales transitaban por la calle 20 de Noviembre, en la referida localidad, cuando observaron a los ahora detenidos que alteraban el orden público en un conato de riña. 

De inmediato los oficiales procedieron a controlar la situación, tras realizarles una revisión de rutina les encontraron entre sus pertenencias 21 bolsas plásticas transparentes que contenían en su interior una sustancia granulada con las caracterizas de la metanfetamina. 

Por tal motivo los cinco hombres y las dos mujeres fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disolución del agente del Ministerio Público.

