Destapan cargamento millonario en el AICM: detienen a colombiano que llevaba 8,659 pastillas en frascos de suplementos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 21:48:12

Morelia, Mich., a 24 de octubre de 2026.- La revisión de un equipaje en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) derivó en el aseguramiento precautorio de 8,659 tabletas con hidrocodona y acetaminofén, transportadas en cinco frascos de suplementos alimenticios, informó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El hallazgo ocurrió durante la inspección de las pertenencias de un pasajero que llegó de Bogotá, Colombia. En el operativo participaron personal aduanero y elementos de las secretarías de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana.

Dentro de los recipientes, utilizados habitualmente para guardar vitaminas y suplementos, las autoridades encontraron tabletas blancas con la inscripción “M367”. Al no poder establecer de inmediato su composición, el personal de aduanas retuvo la mercancía para impedir su ingreso al país mientras se efectuaban los análisis correspondientes.

Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Central de la ANAM, donde se confirmó la presencia de hidrocodona y acetaminofén mediante espectroscopia infrarroja, extracción con disolventes y pruebas químicas cualitativas.

De acuerdo con la dependencia, estas sustancias se emplean en medicamentos para tratar el dolor moderado y están sujetas a verificaciones especiales y medidas de control sanitario de la Secretaría de Salud.

La ANAM calculó que las tabletas tendrían un valor superior a 8.6 millones de pesos en el mercado ilícito. La mercancía permanece bajo resguardo aduanero mientras se realizan los trámites para ponerla a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).