Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 21:14:54

Ciudad de México, 28 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga posibles actos de corrupción relacionados con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales locales, luego de encontrar urnas, mamparas y documentos durante cateos realizados en cuatro domicilios de la Ciudad de México.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que hasta el momento se han integrado 16 carpetas de investigación por posibles irregularidades en la asignación de contratos a empresas que habrían recibido beneficios mediante acuerdos con funcionarios electorales.

Los cateos se realizaron en cuatro inmuebles ubicados en las colonias Hipódromo Condesa, Jardines del Pedregal y Polanco. En uno de ellos, las autoridades localizaron objetos que aparentemente corresponden a urnas y mamparas del INE y de organismos electorales locales, además de copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente relacionadas con el caso.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones también contemplan posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos fiscales y actos de corrupción en la obtención de contratos públicos. Estos hechos podrían involucrar a más de 50 personas físicas y morales, entre ellas empresarios y exfuncionarios de distintos niveles.

Además, la dependencia revisa contratos y documentos relacionados con servicios prestados al INE y a organismos electorales entre 2014 y 2026, con el objetivo de identificar cómo se asignaron los recursos y quiénes pudieron beneficiarse.

La FGR señaló que los objetos y documentos asegurados continúan bajo análisis para determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades y avanzar en el proceso legal.