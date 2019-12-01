Operativo de seguridad en Apatzingán se mantiene vigente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 14:39:21

Apatzingán, Michoacán, a 20 de septiembre 2025.- Como parte del operativo Operación Apatzingán y por instrucción del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, supervisa las acciones que se efectúan.

Sobre el particular se informó que en coordinación con autoridades del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, los oficiales de la Guardia Civil implementan recorridos disuasivos, patrullajes y barridos de reconocimiento de diversas zonas de esta región; además con la instalación de puestos de control itinerantes buscan inhibir el trasiego de armas y sustancias ilícitas.

Aunado a ello se desarrollan sobrevuelos operativos y con el acompañamiento de las cámaras de video vigilancia conectadas directamente al C5 Michoacán, se mantiene monitoreo constante en vías carreteras y zonas consideradas focos rojos.

Estas acciones se suman diariamente a la estrategia de prevención y disuasión de los delitos que atenten contra la salud e integridad física de los ciudadanos, la SSP ratifica su trabajo conjunto con autoridades federales para seguridad y orden social, por ello pone a su disposición la línea telefónica 911, en caso de cualquier emergencia.