Desarticulan célula delictiva y capturan a 3 objetivos prioritarios en Coahuayana, por homicidio, secuestro y desaparición forzada

Coahuayana, Michoacán, 29 de octubre de 2026.- En una acción coordinada que permitió la desarticulación de una célula delictiva, se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión y tres órdenes de cateo, por parte la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo operativo de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), Defensa Nacional (Defensa), Marina y la Guardia Nacional (GN). Como resultado se detuvieron en el municipio de Coahuayana a tres personas identificadas como Leobardo “N”, alias “Lioba”; Bernardo “N”, alias “Nando”; y Leopoldo Fabián “N”, alias “Negrito”, por su probable responsabilidad en delitos de homicidio, secuestro agravado, desaparición forzada de personas y privación de la libertad.

Las acciones se desarrollaron en distintos inmuebles del municipio, como resultado de trabajos de investigación e inteligencia relacionados con diversos hechos delictivos registrados en la región de la Costa michoacana.

De acuerdo con las investigaciones de la FGE, Bernardo “N” y Leopoldo Fabián “N” fueron detenidos en cumplimiento de órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con un ataque armado ocurrido el pasado 28 de mayo en la localidad de Colola, municipio de Aquila, donde tres personas perdieron la vida y una mujer resultó lesionada.

Asimismo, Bernardo “N” cuenta con tres órdenes de aprehensión adicionales por secuestro agravado y desaparición forzada de personas, mientras que Leopoldo Fabián “N” tiene otras dos por estos mismos delitos. Por su parte, Leobardo “N” fue detenido por contar con 4 órdenes de aprehensión por secuestro agravado y desaparición forzada.

Tras las detenciones, los tres hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La SSP mantiene la coordinación operativa con las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones contra los delitos de alto impacto en la región de la costa michoacana.