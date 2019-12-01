Operativo conjunto en Yuriria deja dos detenidos y decomiso de armas, estupefacientes y vehículos robados

Operativo conjunto en Yuriria deja dos detenidos y decomiso de armas, estupefacientes y vehículos robados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 07:13:38
Yuriria, Guanajuato, 29 de enero del 2026.– Un despliegue de seguridad coordinado entre fuerzas estatales y federales derivó en la detención de dos personas y el aseguramiento de armas, droga y vehículos con reporte de robo, durante un operativo realizado en una comunidad rural del municipio de Yuriria, Guanajuato.

La acción fue encabezada por elementos del Ejército Mexicano, pertenecientes a la XII Región Militar y a la 16ª Zona Militar con sede en la comunidad de Sarabia, quienes brindaban apoyo a personal de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

 Los hechos se registraron el pasado 24 de enero, mientras se llevaban a cabo recorridos de vigilancia en la localidad de Juan Lucas.

Durante el patrullaje, las fuerzas de seguridad detectaron a los ahora detenidos en presunta flagrancia delictiva, por lo que procedieron a su aseguramiento. En el lugar se decomisaron siete armas de fuego, una de ellas larga y seis cortas, además de 56 cartuchos útiles.

Asimismo, fueron localizadas 419 dosis de marihuana y 132 dosis de metanfetamina, así como un vehículo con reporte de robo y seis motocicletas, de las cuales una también contaba con reporte vigente. A esto se sumó el aseguramiento de diverso equipo táctico presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

Las personas detenidas y todos los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de determinar su situación legal y continuar con las investigaciones correspondientes. Las autoridades informaron que el operativo se desarrolló con estricto apego al marco legal y respeto a los derechos humanos.

