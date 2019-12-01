Operativo Apatzingán: Recuperan dos autos robados y aseguran cargadores y cartuchos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 09:43:22

Apatzingán, Michoacán, a 8 de septiembre 2025.- Como resultado de distintas acciones llevadas a cabo dentro del programa Operativo Apatzingán, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y del Ejército Mexicano, recuperaron dos vehículos que contaban con reporte de robo y aseguraron cargadores y cartuchos.

Al respecto se informó que elementos de las referidas corporaciones llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en las inmediaciones de la comunidad de Palo Alto.

En ese lugar localizaron en calidad de abandono un vehículo Volkswagen Jetta y una camioneta Nissan X-trail, mismos que contaban con reporte de robo.

Así mismo se aseguraron cargadores y cartuchos útiles de distintos calibres.

Finalmente lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos tos de ley.