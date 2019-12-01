Operación Frontera Norte suma más de 10 mil detenidos y fuertes decomisos desde 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 10:04:38

Ciudad de México, 13 de enero del 2026.- A poco más de un año de su puesta en marcha, la Operación Frontera Norte acumula 10 mil 713 personas detenidas y el aseguramiento de miles de armas, drogas y vehículos, de acuerdo con el balance correspondiente al 12 de enero de 2026.

Desde el inicio del operativo, el 5 de febrero de 2025, las autoridades han decomisado 7 mil 869 armas de fuego, más de 1.3 millones de cartuchos, 35 mil cargadores y 119 mil 327 kilogramos de droga, entre ellos 601.8 kilos de fentanilo. Además, se han asegurado 6 mil 237 vehículos y 1,257 inmuebles presuntamente vinculados con actividades delictivas.

Entre las acciones recientes destaca lo ocurrido en Sinaloa, donde en Culiacán fueron localizadas e inhabilitadas siete zonas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas, con el aseguramiento de 3 mil 350 litros de sustancias químicas empleadas para la elaboración de metanfetamina. Las autoridades estiman que este decomiso representa una afectación económica de alrededor de 66 millones de pesos para los grupos criminales.

En un hecho distinto, en el municipio de Navolato, se aseguró un arma larga y siete vehículos con reporte de robo.

La Operación Frontera Norte mantiene presencia en distintos puntos del país, con énfasis en el combate al tráfico de drogas, armas y otras actividades delictivas vinculadas al crimen organizado.