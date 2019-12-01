Apatzingán, Michoacán: Militares enfrentan a civiles armados, hay tres presuntos delincuentes muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 10:11:46
Apatzingán, Michoacán, a 13 de enero 2026.- Un saldo de tres presuntos delincuentes muertos, fue el que dejó el enfrentamiento entre sujetos armados y elementos del Ejército Mexicano, hechos registrados en la zona de La Nopalera.

Al respecto se informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la referida zona serrana de este municipio.

En un momento determinado se toparon con varios sujetos a bordo de motocicletas, mismos que comenzaron a disparar contra los militares.

Los soldados al verse agredidos, repelieron ala agresión lo que terminó con la muerte de tres civiles.

Tras el hecho fueron aseguradas dos motocicletas, cuatro rifles de asalto, hechos de los que tomó conocimiento la FGE para los efectos de ley.

Noventa Grados
