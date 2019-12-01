René Valencia denuncia ante la Fiscalía Michoacán atentado en su contra; se lanza contra los que aseveran "montaje"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 10:44:52

Morelia, Michoacán, 13 de enero del 2026.- El activista michoacano René Valencia, hermano del dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, acudió este martes a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a denunciar penalmente a quienes resulten responsables del atentado que sufrió el pasado sábado cerca del municipio de Erongarícuaro, en la zona lacustre del estado.

Al acudir a presentar su denuncia, Valencia refirió ante medios de comunicación que “fue un milagro” que se haya salvado del atentado sufrido y agradeció a las autoridades correspondientes que llegaron a auxiliarlo.

Así mismo, hizo un llamado a las instancias gubernamentales a actuar en contra de la delincuencia, ya que hacen sus fechorías impunemente.

Por último, René Valencia se lanzó contra quienes aseveran que el ataque armado que sufrió se trató de un “montaje” e invitó a los políticos a visitar dicha zona, para que vean la presencia de supuestos delincuentes.