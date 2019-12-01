Identifican a seis víctimas halladas en Apatzingán; cuatro eran menores de 20 años y crece alarma por reclutamiento del crimen organizado en niños

Identifican a seis víctimas halladas en Apatzingán; cuatro eran menores de 20 años y crece alarma por reclutamiento del crimen organizado en niños
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 11:21:59
Apatzingán, Michoacán, 13 de enero del 2026.- Como Francisco M., de 42 años, y sus hijos Ulises, de 15; Jesús, de 13; y Noé, de 20 años, así como Manuel Ochoa Aguayo, de 19 años, y Rodrigo López Noriega, de 42, fueron identificadas las seis personas halladas sin vida el lunes en la comunidad de El Guayabo en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

Como se diera conocer en este medio de comunicación, el referido día fueron hallados los cuerpos sin vida de seis personas en el mencionado lugar.

Fue al continuar con las indagatorias que los ahora occisos fueron identificados como  Francisco M., de 42 años, y sus hijos Ulises, de 15; Jesús, de 13; y Noé, de 20 años, así como Manuel Ochoa Aguayo, de 19 años, y Rodrigo López Noriega, de 42, todos originarios de La Ruana.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación con la finalidad de esclarecer el múltiple crimen.

