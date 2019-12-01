Le dicen "El Velador" y es el presunto responsable de ultimar a un hombre en Zamora; fue detenido

Le dicen "El Velador" y es el presunto responsable de ultimar a un hombre en Zamora; fue detenido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 11:33:09
Zamora, Michoacán, 13 de enero del 2026.-  Óscar Arturo “N”, alias “El Velador”, quien es señalado de su probable responsabilidad en la Comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Luis Armando R., hechos ocurridos en este municipio de Zamora, Michoacán, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que en la audiencia inicial, el Juez de Control analizó los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, mismos que permitieron acreditar la posible participación del imputado en los hechos registrados el pasado 1 de enero, en la colonia Centro de Zamora.

De acuerdo con la investigación, la víctima arribó a la esquina de las calles Melchor Ocampo y Galeana a bordo de una motocicleta, donde sostuvo una discusión con el imputado y dos personas más.

Al intentar retirarse del lugar, fue atacado con disparos de arma de fuego, perdiendo la vida a consecuencia de las lesiones.

Tras valorar los elementos aportados, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Óscar Arturo “N”, imponiéndole como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, además de establecer un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Noventa Grados
