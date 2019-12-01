Sheinbaum niega que registro de celulares implique vigilancia o espionaje del Gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 10:11:14

Ciudad de México, 13 de enero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el registro de vinculación de los 158 millones de teléfonos celulares en el país no está relacionado con tareas de vigilancia.

Al referirse al tema, explicó que la información asociada a las líneas telefónicas solo puede ser solicitada en caso de que exista un delito y siempre a petición de las autoridades competentes.

Señaló además que el resguardo de los datos personales corresponde a las empresas de telefonía, no al gobierno.

La mandataria mexicana sostuvo que el objetivo del registro es contar con herramientas que permitan investigar delitos, sin que ello implique un seguimiento indiscriminado de las personas usuarias.