Claudia Sheinbaum anuncia ampliación de capacidad hospitalaria en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 11:13:35

Ciudad de México, 13 de enero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció junto a su Gabinete de Salud la ampliación de la cobertura hospitalaria en México, misma que se desarrollará durante los primeros tres meses del año, con la inclusión del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE.

Desde Palacio Nacional, en la tradicional conferencia matutina de Sheinbaum Pardo, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que durante el primer trimestre de este 2026 se inaugurarán cuatro hospitales, entre los cuales, se encuentra uno especializado en atención al cáncer de mama en la Ciudad de México.

En la propia mañanera, la mandataria federal junto a los titulares de los organismos públicos de salud presentó las obras hospitalarias que serán inauguradas y las que se comenzarán a construir en los próximos meses, en la búsqueda de mejorar el servicio público de salud.

Los próximos hospitales a inaugurarse por parte del IMSS-Bienestar son los siguientes:

Hospital Oncológico para la Mujer

Ubicación: Ciudad de México

Inicio de operaciones: Febrero

Unidad Oncológica de Acto Único: detección oportuna, diagnóstico total, tratamiento total y seguimiento sin demoras. Además de acompañamiento psicológico durante el proceso.

Contará con equipamiento de alta tecnología como tres mastógrafos digitales, radiología digital, fluoroscopia, el mejor tomógrafo para la detección de cáncer de mama, un sistema de patología robotizado

Hospital general Agustín O’ Horán

Inicio de operaciones: Marzo

Ubicación: Mérida, Yucatán

Será uno de los tres hospitales más grandes de América Latina: tendrá más de 700 camas y más de 18 quirófanos.

Clave para ampliar la capacidad de atención especializada

Hospital General de Ciudad Madero

Ubicación: Tamaulipas

Inicio de operaciones: Marzo

Hospital regional del noroeste para atención de especialidades, ayudará a la demanda en Tampico y de Altamira, pero también será una referencia oncológica para San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo

Contará como un búnker integral oncológico

Hospital General de Jiutepec

Ubicación: Morelos

Inicio de operaciones: Febrero

Única unidad hospitalaria en la zona con equipamiento de vanguardia, que contará con 45 camas

Tendrá un quirófano inteligente que permitirá expandir el programa de telemedicina, enlazando un robot quirúrgico con un cirujano o una cirujana de alta especialidad a distancia.

Además, Svarch Pérez reveló que en 2025 el IMSS-Bienestar se dieron más de 51 millones de consultas en primer nivel de atención y más de 6 millones de consultas de especialidad. Detalló que también atendieron casi un millón de cirugías, más de 500 mil partos y más de 250 trasplantes.

“Esta meta representa un símbolo para nuestra institución, dado que la atención primaria a la salud es el pilar del modelo de atención del bienestar”, refirió.