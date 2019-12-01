Operación Frontera Norte: decomisan estupefacientes, armas, millones en químicos y combustible robado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 12:17:43

Ciudad de México, 18 de agosto del 2025.- Entre el 15 y 17 de agosto de 2025 se realizaron operativos de la llamada “Operación Frontera Norte”, que dejaron detenidos, armas aseguradas y decomisos de droga, vehículos y dinero en efectivo en distintos estados del país.

En Baja California, en Tijuana fue detenido un hombre al que se le aseguraron 60 mil dólares y un camión de carga. En Playas de Rosarito otra persona fue capturada con metanfetamina y un inmueble quedó bajo resguardo.

En Sinaloa, se confisaron cargadores, cartuchos, ponchallantas, droga y equipo táctico en varios municipios. Además, en Culiacán y Cosalá se localizaron más de cinco mil litros y 150 kilos de químicos para producir metanfetamina, junto con equipo especializado. El valor estimado de lo incautado asciende a 109 millones de pesos.

En Sonora, en Bacerac se aseguró un vehículo con reporte de robo, armas largas, cargadores y cartuchos. En Agua Prieta y Nogales fueron detenidas dos personas con droga, dinero y un automóvil.

En Tamaulipas, en Reynosa fue asegurado un tractocamión con 55 mil litros de hidrocarburo y en Cruillas se localizaron cartuchos, cargadores y dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.