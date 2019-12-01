Operación Apatzingán: Detienen a dos y aseguran armas de fuego

Apatzingán, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- Como resultado de labores de vigilancia y disuasivas del delito dentro de la Operación Apatzingán, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), detuvieron a dos sujetos en portación de armas de fuego; en los hechos también se decomisaron cartuchos, droga y cuatro motocicletas.

Sobre el particular se informó que en la colonia Las Palmas de la cabecera municipal, los elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano aseguraron a un hombre de 32 años, a quien entre sus pertenencias se le localizó una pistola, así como un envoltorio de marihuana y cartuchos útiles; el indiciado viajaba a bordo de un vehículo de la marca Italika.

En otra acción operativa efectuada en la localidad de Cebobio Moreno se aseguró a otro hombre, mismo que portaba un arma calibre .9 milímetros y un automotor de la marca Vento.

En una tercera acción en la localidad de Cenobio Moreno, fueron localizadas dos motocicletas marcas Italika y Hero, una de ellas con reporte de robo. Todo lo asegurado y las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente.