Operación Apatzingán: Detienen a dos y aseguran armas de fuego

Operación Apatzingán: Detienen a dos y aseguran armas de fuego
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 19:22:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- Como resultado de labores de vigilancia y disuasivas del delito dentro de la Operación Apatzingán, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), detuvieron a dos sujetos en portación de armas de fuego; en los hechos también se decomisaron cartuchos, droga y cuatro motocicletas.

Sobre el particular se informó que en la colonia Las Palmas de la cabecera municipal, los elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano aseguraron a un hombre de 32 años, a quien entre sus pertenencias se le localizó una pistola, así como un envoltorio de marihuana y cartuchos útiles; el indiciado viajaba a bordo de un vehículo de la marca Italika.

En otra acción operativa efectuada en la localidad de Cebobio Moreno se aseguró a otro hombre, mismo que portaba un arma calibre .9 milímetros y un automotor de la marca Vento.

En una tercera acción en la localidad de Cenobio Moreno, fueron localizadas dos motocicletas marcas Italika y Hero, una de ellas con reporte de robo. Todo lo asegurado y las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman dos hombres dentro de dos comercios distintos casi de manera simultanea en Michoacán
Entrada del cuarto frente frío inhibe lluvias en Querétaro: Javier Amaya 
Accidente en Tangamandapio, Michoacán deja un herido de gravedad
Socavón genera alerta en curva de Iztapalapa, a días de tragedia por pipa
Más información de la categoria
Alito afirma que Adán Augusto es capaz de orquestar un ataque armado en su contra
Musk lanza la Grokipedia: la competencia directa de Wikipedia
Continúa la Feria del Libro de Morelia con un vasto programa
Matadores lamentan cancelación de la corrida en la Monumental de Morelia
Comentarios