Operación Apatzingán: aseguran 109 envoltorios de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 18:00:31

Apatzingán, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025.- Como resultado de las acciones llevadas a cabo en el marco de la Operación Apatzingán, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron 109 envoltorios que contenían hierba verde seca con las características de la marihuana.

Sobre el particular se informó que en la colonia Lajas de Acapulco, de la cabecera municipal, elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano localizaron tres bolsas en aparente estado de abandono, que tras ser inspeccionadas, contenían presunta droga.

Al interior de estas bolsas fueron contabilizados 109 envoltorios de marihuana, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las diligencias pertinentes.

La SSP y las fuerzas federales mantienen un operativo reforzado en Apatzingán, con el objetivo de combatir delitos de alto impacto, así como la distribución de drogas.