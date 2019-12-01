Operación Apatzingán: Aprehenden a un sujeto en posesión de un arsenal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 09:52:57
Apatzingán, Michoacán, a 19 de septiembre 2025.- En posesión de un rifle de asalto, cargadores y cartuchos útiles, fue detenido un sujeto, ello como resultado de la Operación Apatzingán.

Sobre el particular se informó que elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Policía Municipal lograron detener a un hombre a quien le aseguraron un fusil calibre .223 milímetros.

Así como tres cargadores y 89 municiones, durante patrullajes en una brecha de terracería en la citada localidad. 

El armamento de uso exclusivo del Ejército fue decomisado y el ahora detenido será puesto a disposición ante las autoridades competentes al violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

