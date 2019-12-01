Ofrece la FGE de Michoacán recompensa para la detención de René García Ramírez, presunto responsable de feminicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 17:02:33

Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) emitieron un acuerdo de ofrecimiento de recompensa para quien aporte información que permita la localización y detención de René García Ramírez, presunto responsable del delito de feminicidio.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, iniciada por la Fiscalía Regional de Zamora, se estableció la probable participación de René García Ramírez en los hechos, por lo que un Juez de Control obsequió orden de aprehensión en su contra.

En atención a ello, y con fundamento en las disposiciones legales aplicables, el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, firmó el Acuerdo 04/2026, mediante el cual se autoriza el ofrecimiento y entrega de una recompensa de hasta 100 mil pesos a quien proporcione información fidedigna, útil, veraz y oportuna que conduzca a su localización y detención.

René García Ramírez cuenta con 44 años de edad, es de complexión robusta, tez blanca, cabello negro y corto, orejas chicas, frente mediana ancha, ojos medianos color café, nariz mediana de base regular, bigote y barba tipo candado, estatura aproximada de 1.60 metros y no presenta tatuajes.

La información podrá ser proporcionada de manera directa ante la Agencia de Investigación Criminal de la FGE, a través del correo electrónico oficial de recompensas: recompensas@fiscaliamichoacan.gob.mx o mediante la línea telefónica: 800 890 81 06, habilitada para tal efecto, garantizando en todo momento la confidencialidad del informante.