Ocho valorados en fuerte accidente en Bernardo Quintana 

Ocho valorados en fuerte accidente en Bernardo Quintana 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 16:28:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 4 de septiembre de 205.- Al menos ocho personas, fueron valoradas por los servicios de emergencias, luego de un aparatoso choque con volcadura, que se registró en Bernardo Quintana.

Fue a la altura de Vista Hermosa, en dirección a Los Arcos, en donde un camión de volteo, perdió el control y posteriormente impactó a una unidad de Qrobus, así como a un auto particular.

Luego de colisionar a ambos vehículos, la unidad pesada volcó, quedando sobre uno de sus costados con importantes daños materiales en su carrocería y el cemento regado en la carpeta asfáltica.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron la valoración de las ocho personas y determinaron que sus heridas, no eran considerables.

La zona fue abanderada por policías estatales, quienes acudieron como primeros respondientes y esperaron el apoyo de la grúa para realizar maniobras.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operativos de seguridad se intensifican en zonas rurales de Morelia  para evitar que sean corredor de actividades lícitas 
Hombre resulta herido de bala cuando le robaron su camioneta en la de Occidente
Asesinan a taxista en su domicilio de Tlalpujahua, Michoacán 
Ocho valorados en fuerte accidente en Bernardo Quintana 
Más información de la categoria
Estaba en la comodidad de su casa cuando ingresaron hombres armados y lo ultimaron; ocurrió en Jacona, Michoacán
Capturan a sujeto que habría violado a una joven con discapacidad en Ario, Michoacán
Más de 400 ciclistas llegará a Epitacio Huerta para reto deportivo: Sectur
Invertirá Siemens 700 millones en planta de Corregidora, Querétaro
Comentarios