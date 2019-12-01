Ocho valorados en fuerte accidente en Bernardo Quintana 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 16:28:46

Querétaro, Querétaro, a 4 de septiembre de 205.- Al menos ocho personas, fueron valoradas por los servicios de emergencias, luego de un aparatoso choque con volcadura, que se registró en Bernardo Quintana.

Fue a la altura de Vista Hermosa, en dirección a Los Arcos, en donde un camión de volteo, perdió el control y posteriormente impactó a una unidad de Qrobus, así como a un auto particular.

Luego de colisionar a ambos vehículos, la unidad pesada volcó, quedando sobre uno de sus costados con importantes daños materiales en su carrocería y el cemento regado en la carpeta asfáltica.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron la valoración de las ocho personas y determinaron que sus heridas, no eran considerables.

La zona fue abanderada por policías estatales, quienes acudieron como primeros respondientes y esperaron el apoyo de la grúa para realizar maniobras.