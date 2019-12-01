Obtienen sentencia de 60 años de prisión contra dos responsables de homicidio y desaparición en León

León, Guanajuato, a 15 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de Jairo Levy "N" y Uziel "N", luego de que un Tribunal de Enjuiciamiento los encontrara culpables por los delitos de homicidio calificado y desaparición cometida por particulares, hechos registrados en octubre de 2023 en el municipio de León.

De acuerdo con la resolución judicial, ambos responsables deberán cumplir 34 años y seis meses de prisión por el delito de desaparición cometida por particulares, así como 25 años y seis meses por homicidio calificado, sumando un total de 60 años de cárcel. Además, el juez les impuso multas económicas y determinó que no podrán acceder a beneficios o sustitutivos penales.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto establecieron que, desde las primeras horas del 20 de octubre de 2023, los ahora sentenciados planearon junto con otros individuos la ubicación de sus víctimas. Para ello, se desplazaron en dos vehículos y permanecieron cerca del sitio donde esperaban su llegada.

Las víctimas arribaron a bordo de un automóvil a las inmediaciones de una empresa ubicada sobre la avenida Los Paraísos, en la colonia del mismo nombre. En ese momento, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra una de las personas, quien perdió la vida en el lugar, mientras que la segunda víctima fue sometida con armas de fuego, obligada a descender de su vehículo y privada de la libertad antes de ser trasladada por la fuerza.

Como parte de las investigaciones, el seguimiento mediante cámaras de videovigilancia de los sistemas C4 y C5i permitió reconstruir la ruta de escape de los responsables. Las indagatorias condujeron hasta un inmueble del fraccionamiento Loma Griega, en León, donde la víctima permaneció privada de la libertad.

Finalmente, el Tribunal también ordenó la reparación integral del daño. En el caso del homicidio, los sentenciados deberán cubrir los gastos funerarios e indemnizar a los familiares de la víctima. Respecto a la desaparición, deberán responder por el daño moral y la indemnización correspondiente, cuyo monto será determinado durante la etapa de ejecución de la sentencia, tomando en cuenta las afectaciones económicas ocasionadas a las víctimas indirectas.