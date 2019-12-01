Nuevo hecho violento en Culiacán deja dos personas acribilladas; uno de ellos exagente de la Fiscalía de Sinaloa

Nuevo hecho violento en Culiacán deja dos personas acribilladas; uno de ellos exagente de la Fiscalía de Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 08:12:48
Culiacán, Sinaloa, 18 de diciembre del 2025.– Un ataque armado registrado en la colonia Nuevo Culiacán dejó un saldo de dos personas muertas y un hombre lesionado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Entre las víctimas se encuentra un exfuncionario de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, conocido como “Charmín”, quien en su momento ocupó el cargo de coordinador de la Inspección General de Delitos Patrimoniales.

En el mismo hecho perdió la vida un empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante la agresión, un tercer hombre resultó herido y fue trasladado para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables de un nuevo hecho violento en la capital sinaloense.

 

Noventa Grados
