Abaten a siete presuntos criminales durante enfrentamiento en Zacatecas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 08:19:10

Villa García, Zacatecas, a 18 de diciembre 2025.- Personal de seguridad de Zacatecas abatió a siete presuntos criminales durante un enfrentamiento armado en el municipio de Villa García.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata de la entidad (FRIZ) fueron agredidos a balazos en la comunidad de Los Campos, zona limítrofe con Jalisco.

Por lo anterior, los uniformados respondieron al ataque, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía de Estado.

Tras la refriega se dio a conocer que las fuerzas del orden dieron de baja a siete agresores; no obstante, un elemento de la FRIZ resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica con apoyo del helicóptero Bell 407 de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.

También se realizó el aseguramiento de armamento y al menos dos vehículos.