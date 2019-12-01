Nombran a José Pablo Alarcón Olmedo como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 12:51:08

Morelia, Michoacán, a 12 de enero 2026.- En sesión de Cabildo llevada a cabo este lunes en esa ciudad de Morelia, José Pablo Alarcón Olmedo, fue ratificado como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital del estado.

Al respecto se informó que fue durante la cesión ordinaria de Cabildo celebrada este lunes, que Alarcón Olmedo, fue ratificado por unanimidad, como secretario.

Es de mencionar que José Pablo Alarcón fue designado de la terna que se presentó para ocupar el referido cargo.

Lo anterior forma parte de la nueva estructura administrativa del Ayuntamiento de Morelia, además de que se busca reforzar las estrategias de seguridad en la capital del estado.