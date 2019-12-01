Noche violenta en San Miguel de Allende: ataque armado en fiesta patronal deja 2 muertos y 17 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 11:45:04

San Miguel de Allende, Guanajuato, a 18 de agosto 2025.- Al menos dos personas perdieron la vida y 17 más resultaron heridas durante un ataque armado en una fiesta patronal en San Miguel de Allende, Guanajuato.

De acuerdo con medios locales, la balacera se desarrolló la noche del 17 de agosto, en el atrio de la iglesia del Infonavit Malanquín, mientras feligreses festejaban a la Virgen de San Juan.

Según testigos del hecho violento, un hombre con un rifle automático abrió fuego en contra de los presentes y después se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Por su parte, Mauricio Trejo Pureco, alcalde del municipio condenó en redes sociales los hechos ocurridos en su demarcación.

“Condenamos enérgicamente los actos violentos ocurridos anoche en Infonavit Malanquin donde personas sin escrúpulos quitaron la vida a gente inocente que celebraba en el atrio de la iglesia a la Virgen de San Juan”, indicó el edil.

Cabe señalar que, hasta el momento, ninguna autoridad de Guanajuato ha informado de personas detenidas por este hecho de violencia en San Miguel de Allende.