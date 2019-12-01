Niño de 14 años lideraba célula de secuestradores y homicidas: Cae en operativo en Tabasco

Niño de 14 años lideraba célula de secuestradores y homicidas: Cae en operativo en Tabasco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 20:09:26
Villahermosa, Tabs., a 12 de octubre de 2025.- Un operativo táctico del Grupo FIRT “Olmeca” terminó con la captura de un adolescente de apenas 14 años, identificado por las autoridades como presunto jefe de una célula criminal responsable de diversos hechos de violencia en la región centro de Tabasco.

La detención ocurrió la madrugada del domingo en la ranchería Corregidora Quinta Sección, sobre la carretera Villahermosa–La Isla, municipio de Centro. Los elementos sorprendieron al menor cuando portaba un arma subautomática tipo Uzi, sin oponer resistencia al arresto.

De acuerdo con fuentes oficiales, el joven es investigado por su presunta participación en secuestros, ejecuciones y distribución de drogas en comunidades aledañas. Durante la revisión de su teléfono celular, los agentes hallaron videos y mensajes que lo relacionan directamente con varias víctimas, lo que permitirá robustecer las carpetas de investigación abiertas en su contra.

Autoridades de seguridad destacaron el grado de violencia y sangre fría con que el menor operaba, pese a su corta edad. Se indaga el proceso mediante el cual fue reclutado, así como la estructura criminal que lo habría adoctrinado y protegido.

Las investigaciones continúan para determinar si “El Niño Sicario” mantenía vínculos con organizaciones de alcance estatal o nacional, mientras permanece bajo resguardo de las autoridades ministeriales especializadas en justicia para adolescentes.

Noventa Grados
