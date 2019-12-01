Se impacta camioneta contra árbol en la colonia La Quemada; hay dos jóvenes heridos

Se impacta camioneta contra árbol en la colonia La Quemada; hay dos jóvenes heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 22:40:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- Un accidente se registró, en el que una camioneta Jeep se impactó contra un árbol en el camellón central de la Avenida Madero Poniente, en la colonia La Quemada, donde quedaron dos jóvenes heridos.

Testigos que presenciaron el hecho, llamaron al número de emergencias, por lo que acudieron a auxiliar a los lesionados.

Al sitio, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, donde atendieron a una mujer que viajaba como copiloto, quien aparentemente sufrió una fractura en uno de sus brazos, mientras que el conductor presentó lesiones, incluyendo algunos golpes en la cabeza leves.

Tras revisarlos, la mujer tuvo que ser trasladada a un hospital, para recibir la atención médica necesaria.

Mientras tanto, personal de Tránsito se encargó de realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y el vehículo fue retirado del lugar mediante una grúa para ser llevado al corralón.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Joven de 20 años es ultimada a balazos frente a su casa en Zamora, Michoacán
Incendian tienda de agroquímicos en Ario, Michoacán
Hallan cuerpo de un hombre flotando en el río Orejón de Parácuaro, Michoacán
Quitan la vida a un hombre en la tenencia de El Hijadero de Villamadero, Michoacán
Más información de la categoria
Incendian tienda de agroquímicos en Ario, Michoacán
Reclamos y gritos en Poza Rica: habitantes enfrentaron a Claudia Sheinbaum por la falta de atención tras las inundaciones en Veracruz
Cineasta Kleber Mendonça se maravilla con la riqueza culinaria de Michoacán
Mano derecha de los Guzmán y Zambada se asienta en Uruapan, Michoacán: ahora exportador aguacatero, pasó 14 años en prisión de EE.UU. por traficar hasta con submarinos
Comentarios