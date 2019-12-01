Se impacta camioneta contra árbol en la colonia La Quemada; hay dos jóvenes heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 22:40:07

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- Un accidente se registró, en el que una camioneta Jeep se impactó contra un árbol en el camellón central de la Avenida Madero Poniente, en la colonia La Quemada, donde quedaron dos jóvenes heridos.

Testigos que presenciaron el hecho, llamaron al número de emergencias, por lo que acudieron a auxiliar a los lesionados.

Al sitio, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, donde atendieron a una mujer que viajaba como copiloto, quien aparentemente sufrió una fractura en uno de sus brazos, mientras que el conductor presentó lesiones, incluyendo algunos golpes en la cabeza leves.

Tras revisarlos, la mujer tuvo que ser trasladada a un hospital, para recibir la atención médica necesaria.

Mientras tanto, personal de Tránsito se encargó de realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y el vehículo fue retirado del lugar mediante una grúa para ser llevado al corralón.