San Miguel del Monte opta por permanecer en el municipio de Morelia: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 17:04:25
Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- En una jornada democrática, este domingo habitantes de San Miguel del Monte, votaron a favor de permanecer bajo la administración del gobierno de Morelia, informó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.

La elección se llevó a cabo por la vía del voto directo y secreto en la cabecera de la tenencia, así como en las comunidades de Torrecillas, El Páramo, Agua Escondida y Piedras de Lumbre.

Al final se contabilizaron 825 sufragios, de los cuales 446 (54%) fueron a favor de permanecer bajo la administración municipal.

Será el Instituto Electoral de Michoacán, el que declare válida la elección.

