Hallan cuerpo de un hombre flotando en el río Orejón de Parácuaro, Michoacán

Parácuaro, Mich., a 12 de octubre de 2025.— El cuerpo de un hombre sin identificar fue localizado este domingo por la tarde flotando en las aguas del río Orejón, a la altura de la comunidad de Cancita, en el municipio de Parácuaro.

De acuerdo con el reporte policial, fueron habitantes de la zona quienes alertaron a las autoridades al observar el cuerpo atorado entre ramas y maleza. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área en espera de personal ministerial.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo, que presentaba un avanzado estado de descomposición. El hombre vestía una playera de manga larga color rojo, pantalón gris y botas de hule blancas.

A primera vista no se detectaron heridas ni signos de violencia, por lo que las autoridades no descartan que el individuo haya caído accidentalmente al río y perdido la vida por ahogamiento. Sin embargo, la causa exacta del deceso será determinada tras la necropsia de ley.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Apatzingán, donde permanecerá en espera de ser identificado por sus familiares. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.