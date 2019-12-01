Quitan la vida a un hombre en la tenencia de El Hijadero de Villamadero, Michoacán

Quitan la vida a un hombre en la tenencia de El Hijadero de Villamadero, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 22:55:12
Villamadero, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- Un hombre fue privado de la vida a balazos y su cuerpo fue encontrado sobre una zona de terracería que conecta las localidades de El Calvario a La Soledadita, en la tenencia de El Hijadero del municipio de Villamadero.

De acuerdo a información de las autoridades, habitantes del lugar escucahron detonaciones de arma de fuego, por lo que llamaron a las autoridadedes para reportar los hechos.

Al llegar los elementos policiacos, confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida, quien se encontraba sentado junto a una piedra y presentaba varias lesiones producidas por balas.

La víctima, no ha sido identificada, pero las autoridades informaron que tenía entre 25 y 30 años de edad, vestía pantalón camuflajeado, botas de color café, sudadera azul y portaba un pasamontaña negro. 

Personal de la unidad especializada en la escena del crimen de la Fiscalía de Michoacán acudió al sitio para iniciar las investigaciones pertinentes sobre el homicidio, además de que realizaron el levantamiento del cádaver y los trasladaron al Servicio Médico Forense (SEMEFO).
 

 

 

 

