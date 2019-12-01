Niegan cambio de medida cautelar a Danna Yanina; seguirá en prisión por caso Dafne Zapata

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 21:13:08

Altamira, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2026.- La solicitud de Danna Yanina “N” para abandonar el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira y continuar su proceso penal desde su domicilio fue rechazada por una jueza de Control, por lo que deberá permanecer en prisión preventiva mientras enfrenta la investigación por su presunta participación en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos, en Tamaulipas.

La resolución se dio luego de casi siete días de audiencias, en las que fueron presentados y analizados 54 datos de prueba por las partes involucradas, como parte de la revisión de la medida cautelar solicitada por la defensa.

Tras conocer el fallo, el abogado defensor, Omar Pérez, manifestó su inconformidad con los argumentos utilizados por la juzgadora y adelantó que el equipo legal analiza la posibilidad de presentar un recurso de apelación para impugnar la determinación.

Entre los puntos que cuestionó se encuentra que la jueza fundamentara parte de su resolución en disposiciones del Código Civil, pese a que, según el litigante, dichos artículos no fueron planteados por ninguna de las partes durante el desarrollo de las audiencias.

El defensor explicó que solicitarán los registros de audio y video de las sesiones para revisar los razonamientos de la autoridad judicial y, posteriormente, definir qué recurso legal interpondrán para intentar modificar la decisión.

Con esta determinación, Danna Yanina continuará internada en el penal de Altamira, mientras avanza el procedimiento judicial relacionado con la muerte de Dafne Zapata Quintos.