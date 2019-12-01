Zamora, Michoacán: Fallece sexagenario tras ser atropellado en su bicicleta

Zamora, Michoacán: Fallece sexagenario tras ser atropellado en su bicicleta
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 20:50:03
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Zamora, Michoacán, a 13 de noviembre de 2026.- Un sexagenario que se dirigía a su domicilio en su bicicleta perdió la vida de forma inmediata al ser arrollado por una camioneta, cuyo conductor abandono la unidad y se dio a la fuga. 

El mortal accidente ocurrió aproximadamente a las 18:00 horas de este viernes en el Libramiento Norte a la altura de la comunidad de Romero de Guzmán donde llegaron paramédicos de Rescate quienes confirmaron el fallecimiento del masculino. 

El occiso fue identificado con el nombre de Santiago R., V., de 62 años de edad, vecino de la comunidad antes citada. 

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acordonaron la zona, así mismo se conoció que la unidad presunta responsable es una camioneta Nissan tipo NP300, color plata, con matrícula de circulación NT-7379-C de Michoacán. 

Al lugar llegó personal de la Fiscalía General del Estado para realizar lo conducente para iniciar las investigaciones, así mismo levantaron el cadáver y lo llevaron al Semefo para los estudios de ley.

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