José Antonio Cruz Medina se suma a la contienda por la Fiscalía de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 18:47:24

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2026.- El proceso para definir quién encabezará la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán sumó un nuevo perfil, luego de que el secretario de Seguridad Pública estatal, José Antonio Cruz Medina, formalizara su registro como aspirante a ocupar la titularidad de la institución durante los próximos nueve años.

El funcionario presentó su documentación este viernes, alrededor de las 13:00 horas, ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, donde quedó inscrito con el folio 030, a pocas horas de que concluyera el periodo establecido en la convocatoria.

Cruz Medina cuenta con experiencia en áreas de seguridad, investigación criminal e inteligencia, y antes de asumir la Secretaría de Seguridad Pública se desempeñó como vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de la propia FGE. También estuvo al frente de la Subsecretaría de Investigación Especializada, cargo al que llegó en octubre de 2022.

Dentro de su trayectoria profesional destaca su paso por la extinta Policía Federal, donde ocupó la Dirección General de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación, participando en investigaciones contra grupos delictivos y operaciones dirigidas a la captura de objetivos prioritarios.

Asimismo, se desempeñó como coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía de Baja California y ocupó responsabilidades en la Guardia Nacional, particularmente en la Coordinación Nacional Antisecuestro.

En cuanto a su preparación académica, es licenciado en Derecho, cuenta con un posgrado en Derecho Civil y una maestría en Criminalística. Además, recibió capacitación del FBI en México y formación especializada en Polonia y Colombia.

Su incorporación ocurre en la recta final del registro de aspirantes, proceso mediante el cual el Congreso de Michoacán definirá los perfiles que serán considerados para encabezar la Fiscalía estatal.