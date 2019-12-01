Accidente de camión de pasajeros deja 15 heridos en Paracho, Michoacán 

Paracho, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- Un accidente de camión de pasajeros dejó un saldo de 15 heridos. Los hechos se registraron en la carretera Uruapan-Paracho.
Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida vialidad en las inmediaciones de la desviación a Cheranástico, se había accidentado un camión de pasajeros.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal además de paramédicos de protección civil quienes auxiliaron a los lesionados
Los oficiales de tránsito asumieron el control del incidente vial.