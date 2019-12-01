Accidente de camión de pasajeros deja 15 heridos en Paracho, Michoacán 

Accidente de camión de pasajeros deja 15 heridos en Paracho, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 19:01:25
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Paracho, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- Un accidente de camión de pasajeros dejó un saldo de 15 heridos. Los hechos se registraron en la carretera Uruapan-Paracho.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida vialidad en las inmediaciones de la desviación a Cheranástico, se había accidentado un camión de pasajeros.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal además de paramédicos de protección civil quienes auxiliaron a los lesionados

Los oficiales de tránsito asumieron el control del incidente vial.

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