Quitan la vida a un motociclista en la colonia Ejidal de Celaya, Guanajuato

Quitan la vida a un motociclista en la colonia Ejidal de Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 18:56:19
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Celaya, Guanajuato, a 13 de noviembre de 2026.- La tarde de este viernes, un motociclista quedó tendido y sin vida sobre la vía pública en la colonia Ejidal, luego de ser víctima de un ataque armado. Lo encontraron boca abajo, todavía con su casco de protección, pero sin la motocicleta en la que presuntamente viajaba.

El hallazgo ocurrió poco antes de las 15:00 horas sobre la calle Ejido de San Felipe, donde vecinos fueron sorprendidos por lo ocurrido y solicitaron ayuda a través de la línea de emergencias 911.

Al lugar llegaron elementos de seguridad y paramédicos de Protección Civil, quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

Entre las primeras versiones surgidas en la zona se encuentra la posibilidad de que el motociclista fuera perseguido antes de la agresión. También llamó la atención que no estuviera su vehículo, por lo que no se descarta un posible robo, aunque estas circunstancias tendrán que ser esclarecidas por las autoridades.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones para establecer si el hombre fue atacado en ese punto o llegó hasta ahí mientras escapaba de sus agresores, además de determinar el móvil del crimen y conocer su identidad.

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