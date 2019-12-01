Aseguran casi 32 millones de cigarros falsificados en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 18:31:58

*Los productos procedían de Hong Kong y fueron detectados en cuatro contenedores mediante labores de inteligencia aduanera; autoridades federales investigan su situación legal.

Lázaro Cárdenas, Mich., a 13 de noviembre de 2026. — Un cargamento de casi 32 millones de cigarros presuntamente falsificados fue interceptado en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como resultado de cuatro operativos realizados por autoridades federales para impedir el ingreso irregular de mercancías al territorio mexicano.

La acción fue encabezada por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuyos trabajos permitieron asegurar un total de 31 millones 856 mil cigarrillos de distintas marcas comerciales.

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento se originó a partir de alertas generadas por los sistemas de inteligencia aduanera, que llevaron al personal especializado a revisar físicamente cuatro contenedores provenientes de Hong Kong.

Durante las inspecciones, las autoridades descubrieron grandes cantidades de productos de tabaco cuya autenticidad se encuentra bajo sospecha.

La mayor parte de la mercancía fue localizada en tres contenedores que transportaban cigarros de una misma marca comercial. En el primero se contabilizaron 10 millones 560 mil piezas; en el segundo, 10 millones 632 mil; mientras que el tercero contenía 10 millones 308 mil unidades.

En conjunto, estos tres cargamentos sumaron 31 millones 500 mil cigarrillos. A ellos se agregaron otros 356 mil cigarros de diferentes marcas, encontrados en un cuarto contenedor.

Mercancía permanece bajo resguardo

Tras el hallazgo, la totalidad de los productos quedó asegurada en los recintos fiscalizados correspondientes, donde permanecerá bajo custodia mientras las autoridades competentes determinan su situación jurídica.

Las instituciones federales señalaron que la intervención permitió detectar la mercancía antes de que concluyera su proceso de despacho aduanero, evitando así su posible incorporación al mercado nacional.

Aunque los cigarros fueron identificados como presuntamente apócrifos, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el valor económico estimado de los cargamentos.

Refuerzan vigilancia contra el comercio ilegal

El aseguramiento representa una de las acciones de vigilancia aduanera realizadas para combatir el ingreso de productos de procedencia irregular a México, particularmente a través de instalaciones portuarias utilizadas para el comercio internacional.

La ANAM y las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad destacaron que continuarán fortaleciendo los mecanismos de inspección e inteligencia para identificar mercancías que puedan infringir las disposiciones legales.

Asimismo, subrayaron que estos operativos buscan frenar el comercio ilícito, proteger la salud pública y reforzar la seguridad nacional.

Con esta intervención, el puerto de Lázaro Cárdenas vuelve a colocarse en el centro de las acciones federales de control de mercancías, mientras se esclarece la situación legal de los casi 32 millones de cigarrillos interceptados.